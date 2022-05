Basketball : Les Celtics prennent la main en NBA

Boston est allé s’imposer à Miami et mène désormais 3-2 dans la finale de Conférence Est. Jaylen Brown et Jayson Tatum ont fait la différence.

«Jay-Jay» libérés

Timorés dans le premier acte, avec seulement dix points cumulés, les «Jay-Jay», se sont ainsi libérés dans le second: Tatum a frôlé le triple-double (22 pts, 12 rbds, 9 passes) et Brown a fini meilleur marqueur avec 25 points, dont 13 dans le dernier quart-temps. «On a été excellent défensivement en première et seconde périodes. Et on a fini par s’améliorer offensivement. On a arrêté de perdre des ballons, on a joué plus proprement, on a rentré plus de tirs et on s’est installé dans le match», a résumé ce dernier.