Covid au Luxembourg : Les centres commerciaux veulent assurer

LUXEMBOURG - Xavier Bettel a fait un rappel à l'ordre sur l'attitude à tenir dans les centres commerciaux. Ces derniers font de gros efforts pour rester ouverts.

«Sortir faire les courses n’est pas un loisir. Il y a d’autres endroits où se balader en famille». Le Premier ministre Xavier Bettel a pointé du doigt mercredi certains comportements à risque dans les centres commerciaux et appelé à aller faire ses courses «seul». Induite par le port du masque obligatoire, l'interdiction de «consommer sur place» et dans les galeries va être inscrite dans la loi.

«Nous pouvons compter en temps réel la présence de clients dans le centre commercial», note Raphaël Bouchet, qui applique ainsi la règle des 10 m² par client dans les magasins de plus de 400 m² à l'ensemble d'un centre de 75 000 m², 115 enseignes et où travaillent un millier de personnes. Le client est informé de la situation via un code couleur sur des écrans. Au-delà du seuil, des «entrées seraient fermées» et la gestion des flux renforcée. «Ce n'est pas arrivé depuis la réouverture après le confinement», précise le directeur.

«Les gens réagissent bien. On intervient régulièrement, mais la campagne porte ses fruits», estiment Louise et Celia, deux hôtesses. Le mobilier permettant de s'installer dans les galeries a été retiré et le nombre d'agents de sécurité doublé. Les clients eux n’ont pas forcément conscience de l’envergure du dispositif mis en place. «Il y a du gel pour les mains dans tous les magasins c’est bien et quand il y a du monde il y a des files pour réguler. Nous ne connaissions pas le système de comptage. C’est une bonne chose. Cela réduit les possibilités d’attraper le Covid», lancent Diogo et Daniela.