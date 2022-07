Au Luxembourg : Le groupe CFL détrône POST et devient le premier employeur du pays

LUXEMBOURG - Le groupe CFL comptait 4 710 employés au 1er janvier 2022, soit 170 de plus que le groupe de télécommunications.

Cactus et ses 4 440 salariés (-20) reste sur la troisième marche du podium, devant Dussman (+30). Amazon.com passe de la 8e place à la 5e place car a fortement augmenté ses effectifs (+680) et compte désormais 3 960 salariés. BGL BNP Paribas et ses 3 940 travailleurs (-110) reculent ainsi à la 6e place, devant Goodyear (3 490 salariés, -80).

ArcelorMittal, il y a encore peu numéro un incontesté des employeurs, pointe aujourd'hui à la 8e place (3 460 salariés, -200). PwC et Luxair restent 9e et 10e du classement avec respectivement 3 040 et 2 850 employés (+60 et +10).