Fret au Luxembourg : Les CFL entrent au capital du groupe Luxport

LUXEMBOURG – Le premier employeur du pays a acquis une participation dans le capital du groupe de logistique et de transports. Objectif affiché: renforcer et diversifier son pôle d’activités fret.

Au 1er janvier 2023, les CFL sont entrés au capital du groupe de logistique et de transports Luxport, indique ce jeudi la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, dans un communiqué. La compagnie ferroviaire a précisé à L'essentiel avoir «acquis 64,5% des actions de la société Manuport, elle-même actionnaire de Luxport à hauteur de 50%». Avec cette acquisition, le premier employeur du Luxembourg «souhaite renforcer son pôle d’activités fret qui comprend déjà des activités ferroviaires et logistiques et le diversifier avec des infrastructures et activités complémentaires telles que le transport fluvial ou la logistique de produits en vrac».