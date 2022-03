Note aux clients : Les CFL font la chasse aux taxis hors la loi

LUXEMBOURG - Depuis quelques semaines, les Chemins de fer luxembourgeois (CFL) diffusent une note pour déconseiller aux clients de prendre les taxis qui ne respectent pas la loi.

«Certains taxis se garent près de la gare routière et bloquent des places prévues pour les clients, l'accès des bus et parfois des ambulances», explique Tom Jurcevic, porte-parole des CFL. Face à ce problème, les CFL ont donc décidé de prendre des mesures. Depuis cet été, ils distribuent une note d'information à l'attention des clients. Une note dans laquelle ils «déconseillent fortement» de prendre «des taxis garés à des endroits non prévus à cette fin» et «qui opèrent souvent sans autorisation officielle».