Bilan 2014 – Les CFL ont réalisé un bénéfice de 6,5 millions

Le groupe CFL occupait, fin 2014, 4 181 personnes (contre 4 050 fin 2013) de 17 nationalités dont 87,5% d'hommes. Parmi les cadres dirigeants, on retrouve 25% de femmes. 57% des employés ont entre 31 et 49 ans dans la maison mère, et 60% dans le groupe de fret.