Après l'accident du 14 février : Les CFL ont remboursé 40 usagers au total

LUXEMBOURG - Conformément à leurs promesses, les CFL ont remboursé une partie des abonnements à 40 usagers qui avaient fait la demande après l'accident du 14 février.

En mars dernier, quasiment un mois après la collision mortelle entre deux trains à Dudelange, la SNCF et les CFL se sont accordés sur un geste commercial à l'égard de leurs clients qui avaient rencontré des difficultés sur la ligne entre Metz et Luxembourg depuis le drame du 14 février. Les deux sociétés de transport ont décidé en effet de rembourser les usagers à hauteur de 50% du prix de l'abonnement mensuel entre le 14 et le 28 février.