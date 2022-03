Transport : Les CFL ont souffert de la crise

LUXEMBOURG - La compagnie ferroviaire a vu son trafic baisser en 2009 et affiche une perte de 6,6 millions d'euros. Mais les trains sont plus ponctuels.

Pour la première fois en cinq ans, le trafic passager a baissé pour les CFL. En cause? La crise explique la direction. La compagnie ferroviaire a transporté 17 millions de passagers en 2009, en baisse de 3,4 % en un an.

La baisse est même plus prononcée pour le trafic frontalier vers la France (-3,6 %) et vers la Belgique (-4,5 %). Ce qui s'explique notamment par la baisse de l'emploi frontalier l'année dernière au Luxembourg. Seuls les Allemands continuent d'être plus nombreux: les lignes vers l'Allemagne progressent de 9 %.