Travaux au Luxembourg: Les CFL promettent moins de perturbations en 2023

Le P+R de Rodange ouvrira mi-avril 2023 et proposera 1 600 places de parking. Vincent Lescaut

Avec respectivement 311 et 364 jours de travaux en 2021 et 2022, les CFL ont travaillé d'arrache-pied pour améliorer l'infastrusture ferroviaire et le confort des voyageurs, ont-ils indiqué dans un communiqué transmis mardi. En 2023, les travaux se poursuivront.

Deux pôles finalisés: 2 000 places de parking supplémentaires

Le but étant de faire préférer le train, les CFL vont finaliser la construction de deux nouveaux pôles d'échange, à Rodange et Mersch. Le premier - sur la ligne 60 (Luxembourg-Esch-Rodange) ouvrira mi-avril 2023 et proposera 1 600 places de parking. L'accès à la gare sera également amélioré d'ici la fin de l'année. Le second - sur la ligne 10 (Luxembourg-Troisvierges-Gouvy) offrira plus de 400 places à l'été 2023. La voie accessible depuis le nouveau quai construit le long du bâtiment voyageur sera aussi mise en service.

CFL

Des pôles améliorés: des abris et une passerelle prolongée

Des travaux vont être aussi engagés pour améliorer d'autres pôles d'échanges. En gare d'Ettelbruck, alors les travaux ferroviaires touchent à leur fin, les CFL vont installer des abris sur les quais et un nouveau revêtement sur la marquise du quai II mis en service en décembre dernier. À noter que les Ponts et Chaussées vont débuter la mise en souterrain de la N7 entre le carrefour de la Wark et le Monument Patton, avant le lancement de la construction d'un nouveau bâtiment voyageurs, de la gare routière et du nouveau P+R.

À Howald, la passerelle sera prolongée pour relier l'arrêt CFL à la gare routière en construction à l'opposé du centre commercial et des ascenseurs et escalators seront installés pour rejoindre l'arrêt du tram depuis les quais. À noter que seront lancés les travaux permettant de créer 400 places sur le P+R Troisvierges. Livraison prévue en 2024.

CFL

Plus de sécurité et moins de fermetures pendant les vacances

«Priorité quotidienne et non négociable pour les CFL», d'ici l'été, le passage à niveau à Lorentzweiler aura disparu. Les travaux dans la centrale du Building Management System (BMS) à Wasserbillig se poursuivront. Cette centrale permettra aux CFL de gérer tous les éléments de surveillance et de mesure connectés de toutes les infrastructures CFL du pays.

Les CFL le promettent: s'ils privilégient «les périodes de plus faible affluence des week-ends et des vacances scolaires» pour réaliser les travaux de maintenance et de modernisation sur les différentes lignes du pays, en 2023, «les vacances scolaires seront moins touchées qu’en 2022 par des périodes de fermetures prolongées».