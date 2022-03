Transports au Luxembourg : Les CFL vont investir 3,8 milliards d'ici 2027

LUXEMBOURG - La société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL) va poursuivre ses investissements pour s’adapter à l’augmentation du nombre de voyageurs.

«En l’espace de 15 ans, le nombre de voyageurs a crû de 70%, pour atteindre 22,9 millions en 2017, soit une nouvelle année record», a rappelé Marc Wengler, directeur général des CFL. Dans ce contexte, marqué par un trafic frontalier de plus en plus intense, la société nationale des chemins de fer luxembourgeois va poursuivre ses investissements pour «désaturer» un réseau qui accueille quelque 90 000 voyageurs quotidiens et une moyenne de 1 000 trains par jour.

Au premier semestre 2018, le nombre de voyageurs a d’ailleurs continué à augmenter au niveau national (+7,6%), alors qu’une légère baisse a été constatée pour le trafic transfrontalier (-1,9%), en raison du long épisode de grève de la SNCF. «L’État luxembourgeois va continuer à investir dans les infrastructures pour améliorer la robustesse et la capacité du réseau», a souligné François Bausch, ministre du Développement durable et des Infrastructures. 3,8 milliards d’euros seront ainsi dépensés sur la période 2018-2027, soit nettement plus qu’entre 2008 et 2017 (2,1 milliards d’euros).