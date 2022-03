Mondial-2010 en Afrique du Sud : Les championnats sont finis, cap sur le Mondial

Les derniers grands championnats européens sont finis: les amateurs de foot peuvent maintenant se concentrer sur le Mondial-2010 qui débutera dans 24 jours.

Barcelone a terminé de la plus belle des manières. (AFP)

Bien sûr il reste encore la finale de la Ligue des champions qui opposera l'Inter Milan et le Bayern Munich, le 22 mai mais les derniers titres attendus ont été distribués à l'Inter Milan en Italie et au Barça en Espagne. L'Afrique du Sud et ses 32 qualifiés attirent désormais tous les regards en vue de cette première Coupe du monde sur le sol africain (11 juin-11 juillet). La finale de la Coupe du Roi en Espagne entre Séville et l'Atletico Madrid mercredi n'aura qu'un faible écho. L'attribution le 28 mai de l'Euro-2016, pour lequel s'affrontent la France, la Turquie et l'Italie, sera mise en rapport avec la Coupe du monde.

Si la France n'obtient pas l'organisation de cet événement, ce sera un mauvais signe de plus après «l'annus horribilis» du football français, entre la main de Henry et l'affaire de mœurs éclaboussant entre autres Franck Ribéry. Et la France s'est distinguée ce week-end avec la confirmation d'une information éventée: Laurent Blanc devrait être nommé futur sélectionneur des Bleus à la fin du mois pour remplacer le décrié Raymond Domenech, dont la dernière mission est le Mondial. Cela va-t-il perturber les finalistes du Mondial-2006?

Blessure de Ballack et Beckham Mania

En Allemagne, les nerfs sont à vifs: Ballack s'est blessé à une cheville samedi et doit déclarer forfait. Ballack est vraiment maudit: lors du Mondial-2006, il avait manqué le match d'ouverture et disputé le tournoi sur une jambe, à cause d'une blessure à un mollet. Et il y a toujours la question des gardiens. Le sélectionneur allemand Joachim Löw, en quête d'un nouveau numéro 1 après le forfait de Adler sur blessure, choisira son titulaire après la finale de Ligue des champions. Il a le choix entre Neuer (Schalke 04), Wiese (Werder Brême) et Butt (Bayern Munich).

En Angleterre, c'est l'état de la défense centrale qui provoque des sueurs froides chez les fans. Ferdinand tente de rassurer ses compatriotes sur ses blessures récurrentes depuis plus d'un an. Mais son sélectionneur Fabio Capello a appelé six défenseurs centraux dans son groupe élargi. Beckham, privé de la grande fête sud-africaine par une blessure, devrait intégrer le staff. Mais Capello craint un «Beckham Circus», vent de folie médiatique qui pourrait déstabiliser la sélection.

L'Afrique du Sud ne veut pas sortir dès le premier tour

Messi a été l'un des grands artisans du titre du FC Barcelone. Mais aura-t-il la même aura dans la sélection argentine de celui à qui tout le monde le compare, Diego Maradona? La question vaut aussi pour Drogba, lumineux avec Chelsea, qu'il a conduit au doublé championnat-Cup sur un coup-franc somptueux ce week-end. Pourra-t-il hisser la Côte d'Ivoire à son meilleur niveau dans le groupe de la mort (avec le Brésil, le Portugal et l'inconnue, la Corée du Nord, dans la poule G)?

Et l'Afrique du Sud? Les Bafana Bafana attendent d'en savoir un peu plus sur leur niveau. La sélection reprise en mains par le Brésilien Carlos Alberto Parreira a écrasé la modeste Thaïlande 4 à 0. Les prochains tests -la Bulgarie, la Colombie et le Danemark- seront plus révélateurs. Jamais un pays organisateur n'a été éliminé au premier tour. L'Afrique du Sud ne veut pas entrer dans l'Histoire de cette façon.