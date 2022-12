De retour au pays : Les champions du monde ont atterri à Buenos Aires

Leo Messi, le capitaine et emblème du succès argentin au Qatar a été le premier a apparaître en haut de l'escalier d'embarquement, brandissant le trophée dorée de la Coupe du monde, pour gagner le tapis rouge déployé sur le tarmac de l'aéroport d'affaire d'Ezeiza.

Leo Messi, le capitaine et emblème du succès argentin au Qatar a été le premier a apparaître en haut de l'escalier d'embarquement, brandissant le trophée dorée de la Coupe du monde, pour gagner le tapis rouge déployé sur le tarmac de l'aéroport d'affaire d'Ezeiza.

Bus à Impériale

L'Airbus A330 de la compagnie Aerolinas Argentinas portait l'inscription «une équipe, un pays, un rêve» et sur son aile arrière figurent les dessins de Messi ou Angel di Maria, l'autre héros de la finale, auteur du 2e but contre la France. Les joueurs sont immédiatement montés dans le bus à Impériale blanc, floqué de 3 étoiles et du «campeon del mundo», dans lequel ils seront acclamés dans l'après-midi lors de leur tour d'honneur.