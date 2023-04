Disney: Les chansons retravaillées pour une «Petite Sirène» plus féministe

Ariel fut l'héroïne de nombreuses petites filles à la fin des années 80 et au début des années 90. Les chansons du dessin animé sorti en 1989 et mettant en scène la jeune princesse sirène étaient alors sur toutes les lèvres. Bien avant que le mouvement #MeToo ne libère la parole des femmes et que certains comportements soient mis au rebut.