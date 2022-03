Luxembourg : Les chantiers freinés par la vague Omicron?

LUXEMBOURG - La diffusion du virus pose davantage de problèmes sur les chantiers du pays que le CovidCheck.

Le régime 3G (vacciné, testé, guéri) a viré au casse-tête pour Adrian, qui chapeaute une quarantaine de ferrailleurs du bâtiment venus d’Europe de l’Est, dont une quinzaine refusent le vaccin, comme beaucoup dans leur pays d'origine. «Un soir, ils étaient en retard pour les tests à cause des bouchons. Ils ont dû y retourner le matin et sont arrivés à 9h au lieu de 7 au travail. Si on ne travaille que six heures par jour et qu’on doit payer plus de 400 euros de tests par mois, cela ne va pas durer. Ils ont souvent une famille à nourrir là-bas. Si cela continue, ils seront bientôt partis».