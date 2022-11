Sécurité au Luxembourg: Les chauffeurs de bus exigent une meilleure protection

Théo Schickes se dit aussi «inquiet par la situation» et réclame «une meilleure protection», alors que le ministère de la Mobilité a annoncé l’installation peu à peu de cabines sécurisées pour les chauffeurs. Le représentant demande aussi des formations de défense et en désescalade, afin de «mieux gérer les situations problématiques». Il attend une réponse pour ces demandes. De son côté, l’OGBL exige «un plan d’action pour le secteur», élaboré avec tous les partenaires concernés.

Le gouvernement, dans une réponse parlementaire parue en début de mois, a rapporté 22 incidents contre des chauffeurs des réseaux RGTR (national) et AVL (ville de Luxembourg) depuis 2017. Cela prend la forme d’insultes, de menaces ou encore de coups et blessures, comme le week-end dernier. «Malheureusement, tous les incidents de ce genre ne sont pas signalés, donc les personnes ne reçoivent pas le soutien dont elles auraient besoin», déplore l’OGBL. Le syndicat estime que «le personnel est de plus en plus exposé aux violences aveugles, sans disposer de la protection adéquate».