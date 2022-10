Etude: Les chauffeurs routiers passent 9% de leur temps au volant sur leur GSM

Étude : Les chauffeurs routiers passent 9% de leur temps au volant sur leur GSM

Commandée par l'Association des sociétés françaises d'autoroutes (ASFA) et réalisée par le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), cette étude publiée jeudi visait à déterminer avec exactitude l'usage du téléphone par les conducteurs de poids lourds, impliqués dans la moitié des accidents touchant le personnel autoroutier en intervention.