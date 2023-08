Talons de princesse: Les chaussures préférées de Kate Middleton sont hyper tendance

Hyper tendance dans les années 2000, les sandales compensées reviennent à la mode cet été. On les retrouve tant aux pieds des fashionistas que des membres de la royauté, comme Kate Middleton (voir plus bas). Rien d’étonnant puisqu’elles sont à la fois jolies, confortables et pratiques.

Mis en avant par les maisons de couture

Plébiscitée par la princesse Kate

En été, de nombreux événements, dont bon nombre se déroulent à l’extérieur, sont au programme. Les talons compensés sont un choix idéal pour ce genre d’occasions, car ils ne s’enfoncent pas dans le sol et offrent nettement plus de soutien et de confort que d’autres modèles. Des arguments qui ont convaincu Kate Middleton. La princesse de Galles adore ce type de chaussures et en porte régulièrement durant la belle saison.