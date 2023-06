Au Luxembourg: «Les chèques-repas n'ont jamais été faits pour acheter une télé»

La réforme devrait injecter 40 millions d'euros en plus, dont la restauration et le commerce seront les principaux bénéficiaires. Editpress

Même si sa valeur grimpera de 10,80 à 15 euros au 1er janvier 2024 sans que la part du salarié (2,80 euros) n'augmente, le nouveau chèque-repas fait déjà polémique. mercredi, l'Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC) a dit craindre que la numérisation complète des chèques ne débouche sur «un passage au crible des consommateurs». Invoquant «la protection des données», l'ULC a réclamé «l'abandon des contrôles prévus et le maintien des chèques papier».

«Que vous achetiez avec de l'eau minérale ou toute autre denrée alimentaire n'intéresse personne, répondait mercredi François Koepp, le secrétaire général de l'Horesca, assurant qu'il «ne s'agit pas de contrôles mais d'une intelligence artificielle qui, via les codes des produits, s'assurerait que les chèques ne puissent être utilisés que pour des denrées alimentaires (...) Si on refuse les chèques-repas numériques pour ces raisons, il faut aussi ne plus utiliser de carte de crédit et revenir au cash», ajoutait-il.

La réforme, qui satisfait la Fédération, devrait injecter 40 millions d'euros en plus, dont la restauration et le commerce seront les principaux bénéficiaires. Et l'Horesca de dénoncer le «mésusage» des chèques parfois observé par le passé. «Ils n'ont jamais été faits pour acheter une télé ou de la lessive mais pour se restaurer».

«Repas ou denrées alimentaires»

Et c'est une condition de l'avantage fiscal qui leur est lié. Si c'est un autre avantage en nature ou un moyen d'avoir un revenu plus élevé, il faut augmenter le salaire. Ce revenu sera alors soumis à l'impôt et aux cotisations», insiste François Koepp, qui salue «la liberté» apportée par la réforme des chèques-repas en terme de condition d'usage (par repas, par semaine...).

L'ULC assure elle aussi «défendre le point de vue selon lequel les chèques-repas ne doivent être utilisés que pour leur objectif premier, à savoir le paiement de repas ou de denrées alimentaires mais pour elle «les aliments que les utilisateurs achètent avec leurs chèques-repas ne regardent personne, ni le gouvernement ni l’Horesca», indique Nico Hoffmann, président de l’ULC.

