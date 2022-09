Emploi au Luxembourg: Les chercheurs du LIST font découvrir leur métier

C'est une «très bonne opportunité» pour les jeunes qui s'intéressent à la science. «Beaucoup de chercheurs du Luxembourg Institute Science and Technology (LIST) seront présents, et ils seront disponibles pour parler de leur métier», assure la porte-parole. Ce dimanche, de 10h à 18h, l'institut de recherche public, qui compte quatre domaines d'expertise (environnement, digitalisation, matériaux et espace), ouvre les portes de ses laboratoires, sur son site de Belvaux (41, rue du Brill), dans le cadre de la 16e édition des Portes ouvertes Luxembourg. À noter que c'est sa 3e participation à l'évènement, après 2018 et 2016.