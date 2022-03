Les chercheurs pourront inventer des groupes sanguins

Une équipe de l'Etablissement français du sang (EFS) est parvenue pour la première fois à modifier génétiquement un groupe sanguin. Un pas décisif pour sauver des vies.

Les docteurs Claude Bagnis (à gauche), Sylvie Chapel (au centre) et Pascal Bailly (à droite), coinventeur de la modification génétique des groupes sanguins. (afp)

Au sein du laboratoire d'hématologie moléculaire, installé à Marseille et dirigé par Jacques Chiaroni, les Dr Claude Bagnis, Pascal Bailly et Sylvie Chapel ont réussi par transfert de gènes à modifier le groupe Kidd/JK, l'un des trente groupes sanguins connus.

Cette découverte démontre qu'il est désormais possible de générer artificiellement des échantillons de référence pour certains types de groupes sanguins très rares. Mais la perspective d'une application fiable à grande échelle reste encore lointaine, précisent les chercheurs. "Ce sera possible d'ici quinze à vingt ans", a estimé le Dr Bagnis.

"On modifie le groupe sanguin pour, à terme, créer des échantillons de sang dont on ne dispose pas", a expliqué le Dr Bagnis. Cela signifie que l'on est capable de "fabriquer du sang humain dont on choisit le groupe sanguin", a souligné le Pr Philippe de Micco, directeur scientifique de l'EFS.