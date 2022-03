Les cheveux de Duffy ont pris feu

Quand Chris Martin, le leader de Coldplay, est entré dans la loge, elle avait encore les cheveux pleins de suie. «Il m’a demandé si je cuisais un poulet. Honteuse, je lui ai tout raconté», dit-elle. Notons que Duffy est sublime dans son nouveau clip en noir et blanc, «Rain on your Parade».