Les cheveux de Michael Jackson brûlent

Le magazine US Weekly montre une vidéo, inédite selon lui, de l'accident dont a été victime Michael Jackson en 1984 lors d'une publicité pour Pepsi. Après, il a été obligé à prendre de lourds traitements.

Finalement, des personnes de la sécurité interviennent avec un extincteur et on découvre, lorsqu'il se relève, qu'il souffre de brûlures au second et au troisième degré sur le cuir chevelu et le visage.