Les cheveux gris pourraient devenir un vieux souvenir

Des chercheurs allemands et anglais affirment avoir découvert le moyen de conserver la couleur naturelle de ses cheveux jusqu’au dernier jour de sa vie.

Des scientifiques des universités de Lubeck et de Manchester ont découvert la molécule qui stimule la mélanine, le fameux pigment déterminant la couleur des cheveux. Cette molécule, nommée KDPT, comparable à une hormone, peut se reproduire assez aisément.

Le laboratoire a prélevé des fragments de cheveux de six femmes entre 45 ans et 65 ans et a observé ce qui se passait en y introduisant la molécule KDTP. Le résultat est étonnant, puisque les échantillons ont retrouvé tout leur lustre d'antan. Le responsable du projet, Ralf Paus a ainsi confié à la BBC qu’il s’agissait sans doute de la mystérieuse «Formule Anti-grisonnement».