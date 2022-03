Luxembourg : Les chiens des douanes lui font manquer l'avion

FINDEL - Un homme affirme avoir subi

une arrestation

intempestive de la part des douanes.

L'homme est alors immédiatement embarqué pour subir un contrôle. Il dit avoir passé «cinq heures menotté». Il subit une fouille corporelle complète, «humiliante» affirme sa femme. La fouille ne donnant rien, il est transféré à l'hôpital pour un scanner. Qui ne trouve toujours pas de traces de drogue. Au bout de cinq heures, son avion est parti sans lui et il est libéré, «sans un mot d'excuses et sans dédommagement pour le vol manqué» à cause du contrôle.