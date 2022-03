Les chiens ne savent pas encore conduire...

Bentley, un croisé boxer-Sharpei, a pris le volant d'une camionnette Ford jusqu'à une devanture de café de Long Island, près de New York. Le voyage s'est arrêté dans la vitrine.

Son maître, le musicien Bryan Maher, était installé dans un café de Long Island, lorsqu'il a vu sa voiture soudainement avancer et son chien, un croisement entre un boxer et un Shar-Pei, au volant du véhicule.

"J'avais laissé le moteur en marche parce qu'il faisait froid et je ne voulais pas que le chien gèle", a déclaré le musicien au Daily News. "Et là, tout à coup, j'ai vu ma voiture avancer vers moi, et Bentley au volant", a-t-il ajouté.

Le chien et la camionnette ont défoncé la vitrine, sans faire de blessé.