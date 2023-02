Concert: Les chiens robots de Jason Derulo sont «flippants»

Jason Derulo a été, avec The Black Keys, à l’affiche du NFL TikTok Tailgate, diffusé sur la plateforme le 12 février. Si beaucoup de spectateurs attendaient de voir si le chanteur, blessé à un pied, pourrait enchaîner ses spectaculaires bonds, c’est tout autre chose qui aura finalement retenu leur attention.

L’artiste de 33 ans a provoqué un torrent de réactions d’inquiétudes sur Twitter après avoir donné son show aux côtés de chiens robots danseurs. Si on ne sait pas s’ils provenaient de Boston Dynamics, les quadrupèdes ressemblaient fortement aux robots Spot commercialisés par la firme. «Ces choses sont extrêmement dangereuses. Elles ne devraient pas exister. Et, nous les normalisons ainsi?» «Suis-je seul à penser que c’est flippant?» «Pas fan de ces robots sur scène», «Mal de les voir avec les chiens d’attaque de «Black Mirror», «Danser avec des chiens robots policiers, on nage en plein cauchemar là», ou encore «C’est la pire chose que j’ai jamais vue», peut-on lire dans les milliers de commentaires.