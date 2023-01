410 euros par jour de budget: Covid ou non, le retour des touristes chinois est attendu au Luxembourg

En dépit du Covid et d'un rebond épidémique, les autorités chinoises vont cesser, le 8 janvier, les quarantaines obligatoires à l'arrivée en Chine et autoriser les Chinois à voyager à l'étranger, après trois ans de frustrations. Par précaution, les États-Unis et plusieurs pays, dont l'Italie et le Japon, ont annoncé qu'ils exigeraient des tests négatifs des passagers provenant de Chine. À l'aéroport international de Pékin-Capitale, la plupart des Chinois interrogés se montraient compréhensifs à l'égard de ces mesures prises.