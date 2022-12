Stratégie Covid : Les Chinois vont pouvoir voyager de nouveau à l'étranger

Les Chinois se réjouissent, mardi, de la suppression de la quarantaine obligatoire à l'arrivée en Chine et s'empressent de réserver des vols à l'étranger, après trois ans d'isolement pour cause de Covid. Les autorités ont mis fin sans préavis le 7 décembre à la plupart des strictes mesures sanitaires contre le Covid-19, sur fond d'exaspération grandissante de la population et d'impact considérable sur l'économie. Dernier vestige de leur politique du «zéro covid», la quarantaine obligatoire sera supprimée à partir du 8 janvier pour les voyageurs entrant sur le territoire, a annoncé Pékin lundi soir.