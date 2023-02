Au Luxembourg: Les chocolats de Pâques déjà en magasin: «Il n'y a plus de saison»

Alors que la Saint-Valentin vient à peine de se terminer, plusieurs enseignes du Luxembourg ont déjà installé des chocolats de Pâques en rayon: début janvier pour certains discounters comme Action, et dès le 15 février pour d'autres. Une arrivée jugée parfois précoce mais qui a du succès. «Dès qu'ils sont mis en rayon, ça part tout de suite, confie une employée d'Action Belval. On nous envoie la marchandise très tôt, comme ça on a le temps de modifier les rayons. Dès qu'une saison est passée, on passe à l'autre. C'est déjà arrivé que l'été ne soit pas terminé et qu'on reçoive déjà les chocolats de Noël» admet-elle.