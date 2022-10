Royaume-Uni : Les choix du Premier ministre britannique interpellent

Rishi Sunak (1er à gauche) et Suella Braverman (2ème à droite)

L’opposition monte au créneau

Alors que le Mail on Sunday affirme que le téléphone personnel de l’ex-Première ministre Liz Truss avait été piraté «par des agents soupçonnés de travailler pour le Kremlin», une responsable de l’opposition travailliste, Yvette Cooper, a fait part de ses inquiétudes sur le sérieux avec lequel le gouvernement traite les questions de sécurité.

«Elle a reconnu une erreur», a-t-il déclaré sur Sky News, «elle travaille dur pour que nos frontières soient plus sûres et que le maintien de l’ordre soit plus efficace».