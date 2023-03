Les choses à ne surtout pas faire la veille de son mariage

Kourtney Kardashian et Travis Barker se sont dit oui en 2022. Les jeunes mariés étaient radieux: exemple à suivre. Instagram/kourtneykardash

La date du mariage approche à vive allure, mais d’ici là, une longue liste de choses à faire vous attend et cela fait belle lurette que vous avez perdu la vue d’ensemble. Si ce scénario vous est familier, pourquoi ne pas changer de perspective en vous focalisant sur ce qui est déjà fait? Ou sur les choses qu’il faut justement éviter de faire… Voici cinq exemples.

1. Nouveaux produits cosmétiques ou soins

Si l’on se met soudain à expérimenter et à tester à tout-va de nouveaux soins de la peau ou de nouveaux parfums, on court toujours le risque de présenter des symptômes d’intolérance. Dans le pire des cas, cela peut entraîner des pustules, des éruptions cutanées ou des démangeaisons; dans le meilleur des cas, on s’en tire avec des boutons. Dans les deux cas, le phénomène persiste au-delà d’une journée. Et ce n’est pas ce que l’on souhaite pour les photos de mariage.

2. Autobronzant

Cela ne signifie évidemment pas que vous devez pour autant renoncer à avoir un beau teint le jour de votre mariage. Évitez simplement de mettre la main à la pâte vous-même. Il vaut mieux faire appel à un professionnel du spray tan, chez qui le travail sera réalisé à la main à l’aide d’un pistolet pulvérisateur. L’autobronzant sera ainsi parfaitement adapté à votre couleur de peau et aucune zone ne sera oubliée. Petite astuce: si vous faites un gommage la veille, votre teint estival tiendra encore plus longtemps. Après cette étape, il convient d’éviter les gommages jusqu’au jour J.

Réalisé à la main, à l’aide d’un pistolet pulvérisateur, le teint sera plus uniforme. Getty Images/iStockphoto

3. Couleur et coupe de cheveux

Lors de son mariage, on a évidemment envie d’être la plus belle possible. Si vous êtes brune aux cheveux longs et que vous envisagez d’adopter un carré blond platine pour le jour J, réfléchissez-y à deux fois! Dans l’excitation et la trépidation, il convient de bien réfléchir aux changements physiques majeurs, difficilement réversibles. Il y a, par ailleurs, une alternative encore plus excitante: et si vous coupiez vos cheveux pendant la fête de votre mariage?

4. Soins de beauté

Vous n’avez jamais fait de soin HydraFacial, mais caressez l’idée de faire un traitement Jetpeel ou de vous débarrasser vite fait d’une ride ou deux avec des injections? Faites-le après vous être fait conseiller par un professionnel, mais n’attendez pas d’être à quelques jours du mariage pour le faire! Il n’est en effet jamais exclu qu’apparaissent des rougeurs, de petits hématomes ou des gonflements, même lorsque tout se passe bien. Il vaut mieux prévoir un peu de marge pour les traitements de beauté.

5. Alcool et nuit blanche