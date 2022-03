Sommet de Copenhague : Les choses sérieuses commencent maintenant

Les discussions sur le climat de l'ONU, entamées lundi dans un climat d'optimisme, rentrent dans le dur mardi des négociations sur le partage de l'effort dans la réduction des émissions de CO2.

Le financement, à court et moyen terme, pour aider les pays les plus exposés à s'adapter à la hausse déjà entamée des températures est l'un des points durs des discussions en cours. Si l'idée d'un financement en urgence de 10 milliards de dollars par an jusqu'en 2012 semble en bonne voie, les pays en développement réclament des engagements nettement plus forts avec une forte montée en puissance dans le temps.