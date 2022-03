Les Ch’tis boudés aux César

Avec dix nominations, c’est «Mesrine» avec Vincent Cassel qui est le favori de la 34e cérémonie des César, tandis que le film de Dany Boon n’est nommé qu’une fois.

La comédie qui a attiré en salles 20,4 millions de spectateurs, n'est nommée que dans une seule catégorie : meilleur scénario original. Alain Terzian, président de l'Académie des Arts et Techniques du cinéma qui organise les récompenses annuelles du cinéma français, a d'ailleurs déploré que le genre de la comédie ne soit pas plus valorisé par les professionnels: «la sélection est indiscutablement de qualité mais c'est dommage que la comédie soit aussi en retrait. Le corps électoral a certes toujours raison...», a-t-il confié.

Les César sont décernés par un collège de 3.500 professionnels du 7e art (acteurs, réalisateurs, scénaristes, producteurs, agents, techniciens, distributeurs et exploitants de salles) et la cérémonie aura lieu le 27 février.

Pour le César du meilleur film de l'année 2008, «Mesrine» est en course avec «Séraphine» et «Un conte de Noël» (9 nominations chacun), «Le premier jour du reste de ta vie» (8 nominations), la Palme d'or «Entre les murs», candidat à l'Oscar du meilleur film étranger, «Il y a longtemps que je t'aime» (5 nominations chacun) et «Paris» de Cédric Klapisch (3 nominations).