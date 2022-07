Oiseaux migrateurs : Les cigognes restent en Espagne pour grignoter les déchets

De plus en plus de cigognes s’arrêtent en Espagne où elles trouvent de quoi manger, bien avant l’Afrique, en raison du gaspillage alimentaire des hommes.

Au milieu des tracteurs, des centaines d’ailes noires et blanches s’agitent sur une mer multicolore de sacs-poubelles dans la décharge de Pinto, à une trentaine de kilomètres au sud de Madrid. Dans une odeur fétide, les cigognes s’affairent, avec leurs longues pattes, dans les ordures, esquivant tranquillement les engins qui manœuvrent pour aplatir et broyer les déchets.

Entre 200 et 300 tonnes de déchets alimentaires y sont déversés chaque jour.

«Pour nous, elles font partie du paysage», sourit, en observant la nuée, Carlos Pinto, technicien dans cette déchetterie. Entre 200 et 300 tonnes de déchets alimentaires y sont déversés chaque jour, et les cigognes agissent en connaisseuses: «Elles viennent dans la zone où les ordures sont fraîches.»

Claquements de becs dans les rues

Le constat est le même partout en Espagne: les décharges attirent les cigognes, modifiant leurs habitudes alimentaires mais surtout migratoires. Ce qui n’était donc qu’une étape dans leur migration est devenu leur destination. À Alcala de Henares, «capitale» espagnole des cigognes située à l’est de Madrid, l’oiseau est tout une icône et attire des ornithologues venus de toute l’Europe.

«Regardez autour de vous. Des cigognes, partout», s’enthousiasme Almudena Soriano, vétérinaire à la mairie. Leurs nids coiffent les clochers, leurs craquètements (claquements du bec) résonnent dans les rues et le dessin de leurs ailes déployées est familier dans le ciel.

Environ 70% des cigognes ne migrent plus. Car elles trouvent tout ce dont elles ont besoin en Espagne.

En 1970, la ville ne comptait que dix nids. Cinquante ans plus tard, leur nombre a été multiplié par dix, avec 109 nids recensés en 2021 – soit plus de 200 cigognes, voire 300 si l’on inclut les jeunes. «Ces dernières années, les migrations ont beaucoup baissé: environ 70% des cigognes ne migrent plus», principalement à cause de la nourriture qu’elles peuvent trouver en Espagne, note Almudena Soriano.