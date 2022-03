Les citoyens invités à débattre

LUXEMBORG - Ils sont entre 30 et 40, et ils iront bientôt à Canach pour débattre de l'Union européenne, à l'initiative de la Commission. Le panel de citoyens luxembourgeois, désigné par TNS ILReS, participe au projet européen «debate europe», qui se tient à Canach le week-end prochain et doit représenter au mieux la diversité de la population résidente du Grand-Duché.