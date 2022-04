Civictech au Luxembourg : Les civictech, un concept encore méconnu au Luxembourg

BELVAL – L’ASBL Europe Technology and Collective Intelligence for Citizens (ETICC) organisait pour la première fois au Luxembourg un forum sur les «civictech» à l’Université du Luxembourg.

En invitant 25 speakers d’une dizaine de pays, l’ASBL Europe Technology and Collective Intelligence for Citizens (ETICC) organisait jeudi le premier forum dédié aux «civictech». Un événement inauguré par le Premier ministre Xavier Bettel et la vice-présidente de la Commission européenne Dubravka Šuica, et qui a vu plusieurs conférences se succéder tout au long de la journée.