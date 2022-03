Enquête - Les clichés racistes ont la vie dure au Luxembourg

Sanctions insuffisantes

D'ailleurs, la plupart du temps, ces discriminations ne sont pas dénoncées. «60% des gens pensent que la sanction n'est pas suffisante et deux tiers de la population, 80% de la population la plus à risques, pensent qu'il faut vraiment réformer la manière dont les discriminations sont adressées au Luxembourg», explique Frédéric Docquier, pour pouvoir déclarer les discriminations plus facilement, avoir de plus fortes sanctions, mais aussi faire plus d'efforts pour améliorer le vivre ensemble. Et parmi les priorités, le logement, l'éducation et le marché du travail arrivent largement en tête.