Les clients belges de Kaupthing s'inquiètent

Après le gel des avoirs de Kaupthing, les clients belges s'inquiètent. Et le gouvernement renvoie la balle au Luxembourg.

Les clients belges de la banque islandaise se sentent floués et sans recours. Leurs comptes à Kaupthing Belgique dépendent de la filiale luxembourgeoise en cessation de paiement depuis jeudi. Ils dépendent donc du droit luxembourgeois et ne bénéficient pas de l'extension de garantie des dépôts jusqu'à 100 000 euros promis par la Belgique pour les épargnants belges.

Le site www.bankshopper.be entend faire un résumé des questions les plus fréquemment posées par les épargnants et tenter d’attirer l’attention du gouvernement sur ces problèmes.

Le Premier ministre belge, Yves Leterme, a déjà écrit à son homologue Jean-Claude Juncker pour plaider la cause des clients belges, estimant qu’il est avant tout «important de diffuser une information claire, transparente et mise à jour quant à la situation de la banque et des répercussions que cela a pour ses clients».