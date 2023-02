Les clients du groupe Cenaro cherchent à limiter la casse

Accusé d’escroquerie, de faux et usage de faux, de détournement de fonds et de faillite frauduleuse, le CEO de Cenaro Christophe Chevallier est lui toujours en détention préventive. «Nous avons introduit un dossier auprès d'Eurocaution pour la garantie d'achèvement et nous avons pris un avocat», confie Clara*, qui avait acheté en mai 2020 un studio à Esch pour 300 000 euros. Il est encore loin d'être terminé. «Nous voulons nous assurer que l'expertise sera bien faite et que tout sera pris en compte. Par exemple nous avions payé pour le toit qui n'est pas fini», lance Clara, inquiète d'éventuelles malfaçons.

«C'est à l'assureur de décider»

Le bâtiment se mobilise, les banques en renfort?

Eurocaution tient enfin à dissiper les doutes concernant la solvabilité de l'assureur et souligne son intention de ne pas laisser «les acquéreurs à l'abandon». Cinq expertises ont démarré, assure Eurocaution. Objectif: analyser le niveau d'achèvement et détecter d'éventuelles malfaçons, plus fréquentes sur des chantiers plutôt houleux. «Il y a une énorme solidarité d'entreprises qui se proposent pour reprendre les chantiers. J'ai dû recevoir une centaine de mails», dit Alessandro Rizzo. Le contexte de ralentissement de l'activité du bâtiment aide un peu. Pour une résidence, un délai d'achèvement de 24 à 26 mois est évoqué. Et on parle de 14 à 18 mois pour une maison. Mais cela dépend forcément de l'avancée du chantier, d'éventuelles malfaçons ou des choix des acquéreurs.