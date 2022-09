Football : Les clubs de l'élite entrent en action en Coupe de Luxembourg

Après deux tours déjà disputés, les seize équipes de BGL Ligue entrent ce week-end en lice en 32es de finale de la Coupe de Luxembourg. Deux clubs évoluant en troisième division, l'échelon le plus bas du Grand-Duché, sont encore en course et affronteront tous les deux un club de l'élite. Les Ardoisiers de Perlé recevront la Jeunesse Esch dimanche, à 16h, tandis que le FC Differdange se déplacera sur la pelouse du Racing Troisvierges.