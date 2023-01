Au Luxembourg: Les clubs de sport emploient surtout des hommes

Selon le Statec, cette prédominance masculine tient au fait que 64% des 76 917 membres actifs des clubs sont des hommes. Le taux de membres actifs féminins varie considérablement selon la discipline considérée. Ainsi, quatre sports ont plus de femmes membres actifs que d’hommes: la gymnastique (81%), les sports équestres (78%), les sports de glace (77%), et le volleyball (53%). A contrario, le football (qui est le sport qui compte le plus grand nombre de membres actifs) affiche un très faible taux féminin (9%).