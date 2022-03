Basket au Luxembourg : Les clubs divisés sur la réforme du championnat

Alors que les play-offs sont en cours, la réforme du mode de championnat fait débat entre les clubs.

Contraint de se réformer à cause du nouveau calendrier international qui verra les équipes nationales jouer en cours de saison et non plus l'été, le basket grand-ducal cherche l'option idéale. La Fédération luxembourgeoise de basket-ball (FLBB) avait donné aux clubs jusqu'à fin janvier pour donner leur préférence entre trois options (huit, dix ou douze équipes dans l'élite dès 2016/2017).