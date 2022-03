Covid au Luxembourg : Les clubs prêts «à rallumer les frigos et appeler les DJ»

LUXEMBOURG - Les clubs de la capitale ont demandé les premières autorisations de nuits blanches, en vue de mercredi prochain, avec l'assouplissement des mesures sanitaires.

«Ça ira, on remet en marche les frigos pour les boissons et on repart!», assure Dany Crovisier, le patron du Melusina, qui prévoit de rouvrir dès vendredi, de la semaine prochaine. «On soignera la programmation avec des DJ internationaux dès mars. En attendant, on va se débrouiller», ajoute Megane Solin, patronne du Lenox Club, qui rouvrira le même soir. En revanche, les nuits blanches seront à nouveau limitées à 3h, tandis que par défaut, les bars et restaurants peuvent de nouveau ouvrir jusqu’à 1h.