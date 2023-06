Communales au Luxembourg: Les coalitions sortantes ont le vent en poupe

Mieux qu'en majorité absolue?

À Hesperange, Marc Lies a reconduit la coalition en place… jusqu’en 2017. À cette date, le CSV avait obtenu la majorité absolue et n’avait donc plus besoin de partenaire. «C’était une fausse bonne idée, car ce n’est pas mieux ni plus agréable de se retrouver seul, face à tous les autres partis au conseil, glisse l’échevine Diane Adehm (CSV). Ce n’est donc pas plus mal de retrouver notre ancien allié du DP, avec lequel nous avons toujours très bien travaillé».