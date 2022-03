Les cochers doivent souffler dans le ballon

Malgré les rigueurs hivernales qui règnent depuis plusieurs semaines à Vienne, les cochers des célèbres fiacres de la capitale autrichienne doivent rester sobres.

Le jour du nouvel an, un cocher a perdu le contrôle de son attelage, entraînant une touriste de 39 ans et ses deux enfants dans une course folle dans les ruelles de la capitale. Le cocher venait juste d'ouvrir la porte de la calèche, lorsque les chevaux se sont emballés, l'ont jeté à terre et se sont enfuit avec les touristes à bord. Le cocher présentait un taux d'alcoolémie trois fois supérieur au 0,8 g/l autorisé par la réglementation autrichienne.