Rentrée au Luxembourg: Les coiffeurs font de plus en plus de coupes vues sur Instagram

«On a l’éternelle frange rideau pour les jeunes», explique Ludovic, coiffeur à Mamer. Il note une inspiration venant des réseaux sociaux. «La mode, aujourd’hui, se fait énormément via les influenceurs, sur des plateformes comme Instagram», confirme Gaëlle Oppermann, gérante de deux salons. La coupe carrée est aussi l'une des gagnantes de la rentrée. «Il y a beaucoup de demandes de carré, une coupe droite et nette».

Si celle-ci n’est pas une nouveauté, il y a une modernité totale avec cette coupe très courte. Cette coiffure est très présente dans le monde de la mode, «les jeunes se réfèrent réellement aux influenceurs et cela devient une véritable marque», renchérit Ludovic. Côté hommes, la tendance est aux cheveux longs. «Nous avons de plus en plus de jeunes garçons qui se laissent pousser les cheveux et qui font une raie au milieu».