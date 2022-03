Les combats s'intensifient à Gaza

Des combats très violents ont éclaté pour la première fois lundi soir dans la ville de Gaza entre l'armée israélienne et le Hamas.

Selon des témoins palestiniens, des dizaines de combattants du Hamas, mais aussi du Jihad islamique, affrontaient l'armée israélienne dans le quartier de Choujaïya, dans l'est de Gaza , pour la première fois depuis le début d'une offensive terrestre israélienne lancée samedi.

D'autres affrontements ont été signalés dans le secteur de Zeitoun ainsi qu'aux abords des villes de Jabaliya et Beit Lahya, dans le nord du territoire. L'armée israélienne a renforcé son contrôle aux portes de plusieurs villes de la bande de Gaza, où 50 Palestiniens, dont 12 enfants, ont été tués lundi par des tirs israéliens, selon le chef des services d'urgence du territoire palestinien, Mouawiya Hassanein.

Selon lui, au moins 555 Palestiniens ont été tués, dont de nombreux civils, et 2 700 blessées depuis le lancement de l'offensive militaire israélienne. La bande de Gaza se retrouve coupée en deux, alors que la situation humanitaire continuait d'empirer dans les villes palestiniennes, pour la plupart privées d'électricité et souffrant d'importantes pénuries d'eau courante et de manque de nourriture.