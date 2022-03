Coronavirus au Luxembourg : Les combi «made in Luxembourg» s'arrachent

CONTERN - Avec le coronavirus, la demande de combinaisons de protection a fortement augmenté chez Dupont de Nemours Luxembourg. Pour la Chine et l'Europe.

Chez Dupont de Nemours, à Contern, les machines tournent actuellement à plein régime. Et pour cause: «Depuis l'éruption officielle du coronavirus, nous constatons une forte augmentation de la demande», affirme le responsable produit de l'usine de Contern, Albrecht Gerland. Le géant américain de la pétrochimie est le numéro un mondial de la fabrication de combinaisons de protection. Il en produit en moyenne 200 millions par an. Et la demande n'est pas près de s'arrêter, si l'on observe les chiffres de production de l'usine à l'heure actuelle.