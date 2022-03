Dopage organisé : Les combines pour passer entre les gouttes du test positif

Une affaire de dopage a permis de mettre au jour des "protocoles" élaborés par des "réseaux organisés" qui permettent aux sportifs de se doper tout en étant contrôlés négatifs.

Des coureurs de l'équipe d'Ukraine, interpellés à Besançon lors du Tour de l'Avenir en septembre dernier et mis en examen pour pour "détention et usage de substances interdites aux fins de dopage", ont indiqué pendant leur garde à vue "qu'ils s'étaient fortement dopés, notamment avec de l'EPO", a expliqué le président de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), Pierre Bordry, lors d'une conférence de presse.

"La grande évolution est qu'il apparaît de plus en plus clairement qu'on peut, en appliquant des protocoles, ne pas être positif dans l'analyse pratiquée même si on est dopé", a reconnu le président de l'Agence, partie civile dans l'affaire de Besançon (est de la France). "On n'utilise pas une substance mais plusieurs substances dont les effets convergent. En même temps, on fait attention à ce que chacune des substances soit administrée à un niveau tel qu'on ait beaucoup de mal à la détecter", a expliqué de son côté le conseiller scientifique de l'AFLD, Michel Rieu.