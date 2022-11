Carole Muller : «Les commerçants ne peuvent pas réduire leurs marges»

La séquence du 15 novembre

Présidente de la confédération luxembourgeoise du commerce (clc), Carole Muller affirme que les commerces commencent à ressentir la pression exercée sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Selon elle, la période de crise explique la frilosité de ces derniers. «Les gens sont dans l'attente de voir ce qu'il se passera à l'avenir. Quand l'être humain a peur, il épargne, et attend pour faire des dépenses», estime-t-elle.

Questionnée sur la baisse de la TVA au 1er janvier 2023, Carole Muller espère que la mesure aura un impact sur les ventes mais elle refuse de penser que les commerces puissent rogner sur leurs marges pour rester compétitifs. «Avec une pression si forte sur les salaires, les matières premières et l'énergie, les commerçants ne peuvent pas prendre tout sur leurs marges», ajoute-t-elle.

La séquence du 14 novembre

Carole Muller est la nouvelle présidente de la Confédération luxembourgeoise du commerce (clc) depuis le mois de juin. «J'aime relever des défis et m'engager, confie la PDG des boulangeries Fischer.

Elle a remplacé à ce poste Fernand Ernster. «En partant, il m'a conseillé de faire les choses à ma manière, confie Carole Muller. Je cherche toujours à trouver le bon compromis et à être dans la discussion, à comprendre ce que font les différentes fédérations».

La clc représente à la fois le commerce, le transport (de personnes et de marchandises) ou les services (crèches, syndics). «Soit 1 800 entreprises et plus de 100 000 salariés au total», souligne Carole Muller.